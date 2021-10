por Redação

Foi apresentada a proposta do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), um mecanismo de cooperação federativa para troca de experiências, planejamento e trabalho em conjunto entre os municípios somando recursos e competências para o enfrentamento das dificuldades na área da Educação regional.

Para apresentar e sanar dúvidas sobre o ADE, o encontro, promovido pela Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) contou com a participação de um palestrante do Ministério da Educação (MEC).

“Eu vim falar desse modelo previsto na lei do Plano Nacional de Educação (PNE) que é de município com município, mas que nada impede a colaboração também com o Estado e a União. Mas, o nosso foco é a colaboração federativa intermunicipal para que possamos identificar um problema em comum a todos e resolvê-lo de forma integrada”, explicou Alexsander Moreira, Coordenador-Geral de Apoio às Redes e Infraestrutura Educacional do MEC.

Nenhum município do Tocantins está organizado neste modelo, e fortalecer o trabalho desenvolvido na área da Educação como um todo, é um dos objetivos, segundo Amanda Costa, Secretária da Educação de Gurupi.

“Esse é um momento de sensibilização para o modelo ADE. A partir desse primeiro evento, os municípios que quiserem, vamos juntos montar um planejamento e estratégias que vão ser unificadas, isso não quer dizer que todos trabalharão juntos, mas vamos elencar as prioridades e definir as ações”, justificou.

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime – Tocantins) foi representada pela dirigente Municipal de Palmeirópolis, Hildene Tokio de Macedo. “Socializar conhecimento é muito importante para nós enquanto gestores municipais. Nós estamos lá na ponta, uma posição que sempre nos faz ter uma dificuldade maior em resolver os problemas do dia a dia”, disse.

Presente no evento a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, falou da importância de se implementar esse modelo inédito de gestão educacional integrada.

“Eu me sinto mais segura a cada dia, em relação ao potencial e do trabalho que a Secretária Amanda está fazendo em nosso município, contribuindo conosco e com tantas outras pessoas para o desenvolvimento da nossa educação. Humanidade, participação, colaboração e integração são algumas das palavras-chave da nossa gestão, assim como o que se propõe esse evento que é a implementação desse novo modelo de cooperação educacional”, reforçou a Prefeita.

Arranjos

Homologada pelo MEC em 2011, a proposta do ADE é uma opção para o alcance das metas e das estratégias previstas no PNE. O Brasil possui atualmente 13 ADEs, com mais de 414 mil crianças contempladas com as ações desenvolvidas.

Os municípios tocantinenses que devem fazer parte da região interligada pelo ADE são: Aliança do Tocantins, Araguaçu, Crixás, Dueré, Gurupi, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis, Sucupira, Peixe, Cariri do Tocantins e Talismã.

“Este encontro é de grande relevância para o desenvolvimento da educação no nosso Estado, tendo em vista a relevância da região Sul para todo o Tocantins. Com certeza, esta iniciativa de discutir a implementação do ADE será expandida para outras regiões e o Governo do Tocantins se sente muito feliz em fazer parte desta rede colaborativa, visto que fortalecer e garantir uma educação de qualidade no nosso território é uma das prerrogativas desta gestão. O que estiver ao alcance do Estado para colaborar com os municípios, será feito com muito zelo”, disse Adriana Aguiar, Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes. (Texto Débora Ciany – Ascom Semeg. Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi)