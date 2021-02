Cores do Município foram mantidas na nova logo e slogan, que receberam significado de continuidade do desenvolvimento socioeconômico

Por: Marcelo Martin

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, apresentou a nova identificação visual da gestão 2021-2024 aos secretários, na última sexta-feira, 29, por meio de uma reunião virtual. As cores do Município foram mantidas na novo logo, que recebeu setas contínuas em combinação com o slogan “Cidade que não para”. A marca tem o objetivo de aproximar as pessoas da administração pública e representa a importância da população como parte fundamental da construção de uma cidade ideal e justa, acompanhando e participando das atividades locais.

No conceito, as linhas retas e geométricas da marca transmitem fluidez, velocidade, aceleração, crescimento e avanço no tempo. Já o slogan que a compõe reforça a ideia da continuidade do desenvolvimento. Tanto a marca quanto o slogan servem para transmitir os objetivos da gestão atual, que pretende ser dinâmica.

“Essa formação foi a que nós achamos mais adequada para o momento que Araguaína vive e que foi iniciado pelo Ronaldo Dimas. Um semblante positivista, com cores, adiante, à frente, é isso que a gente pensa para nosso futuro e de todos os nossos cidadãos”, afirmou Wagner.

Cidade que não para

Os detalhes dessa transformação foram explicados pelo superintendente municipal de Comunicação Social, Davi Fernandes. “Na primeira gestão do prefeito Dimas, nós trabalhamos na logo de Araguaína como um diamante bruto a ser lapidado e o slogan ‘Nossa cidade, compromisso de todos’, porque a cidade passava por um momento difícil. Na segunda gestão Dimas, quando já havíamos superado aquele momento mais duro, o novo desafio era atrair novos investimentos para a cidade, por isso trocamos o slogan para ‘Capital Econômica do Tocantins’. Agora, estamos em uma nova fase, as setas alinhadas, junto com o slogan ‘Cidade que não para’, é algo que remete seguir em frente, dando continuidade às transformações iniciadas por Dimas”.

Foram mantidas as cores oficiais da Bandeira Municipal, que vão além da representatividade. Na psicologia das cores, a cor vermelha desperta a sensibilidade, delicadeza, ternura, sentimento, prosperidade e agilidade. A cor azul transmite saúde, conforto, tranquilidade e segurança. A cor amarela é energizante, acolhedora e transmite felicidade. A cor verde transmite esperança, natureza e otimismo.

Saindo na frente

O slogan da última gestão de Ronaldo Dimas, “Capital Econômica do Tocantins”, continua sendo usado principalmente em peças publicitárias exibidas fora de Araguaína, redes sociais e produtos jornalísticos, pois foi uma marca forte que enraizou. Já a nova identificação estará presente nas novas placas de obra, cavaletes, veículos, secretarias e documentos oficiais. “A marca e seu manual de uso estarão no site da Prefeitura em breve para download”, afirmou o superintendente.

A tipografia também é a mesma usada anteriormente e foi retirado o “de” entre Prefeitura e Araguaína, trazendo modernidade à marca. “É o que grandes municípios já estão fazendo porque a preposição fica subentendida. Mais uma vez estamos saindo na frente no Tocantins”, explicou o prefeito Wagner Rodrigues.