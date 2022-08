Por Wesley Silas

A OAB de Gurupi conseguiu convencer os Poderes Executivo e Legislativos a aprovarem e sancionarem, respectivamente, as Leis 2.570 e 2.571 voltadas à valorização da classe.

“Estamos em comemoração ao mês da advocacia, comemorado no dia 11 de agosto, e hoje foi um dia especial em que demos publicidade às leis 2.571 e a 2.570 do dia 15 de julho de 2022, sancionada pela prefeita Josi Nunes. A Lei 2.771 institui infração disciplinar, ou seja, o servidor público da Prefeitura Municipal de Gurupi que violar prerrogativa dos advogados cabe receber infração disciplinar. Enquanto a Lei 2.570 institui o dia 14 de março como o Dia da Advocacia Jovem”, disse Vitor Schmitz.

Segundo Schmitz são projetos que foram encampados no mês de fevereiro deste ano por meio de uma sugestão da diretoria da OAB de Gurupi fez para Prefeitura e a prefeita Josi Nunes.

“É uma ação da OAB de Gurupi juntamente com os Poderes Executivo e Legislativo do município de Gurupi que tende a valorizar sempre a advocacia no início de carreira, assim como as prerrogativas da advocacia; afinal, a nossa capacidade musculatória é uma forma de alcançar o Direito e a Justiça e também as nossas prerrogativas de exercermos as nossas funções com muito decoro e seriedade para que possamos juntos fazer uma classe cada vez mais representativa em defesa da justiça social”, disse o presidente da OAB de Gurupi.