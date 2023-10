Frebracis e ACIG realizam treinamento gratuito nesta terça-feira, 03, as 19h, em Gurupi

Por Redação

“Multiplique o seu faturamento em até 5X ou mais”. Esse é o tema de treinamento gratuito que será realizado em Gurupi, nesta terça-feira, 03, pela maior escola de negócios da América Latina, a Febracis, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG). O treinamento está marcado para as 19h, no auditório da associação.

O Treinamento será realizado pelo Master Trainer Jamir Luz que vai apresentar estratégias financeiras e de negócios fundamentais para alavancar o negócio e faturamento de empresas de Gurupi e região Sul. “É uma oportunidade única de levar a sua empresa a novos patamares de negócios. Faça a sua inscrição e não fique de fora”, destacou Luz.

As inscrições podem ser feitas pelo link: 🔗https://abrir.link/M28ux