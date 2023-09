Forte onda de calor muda as rotinas de creches e escolas da rede municipal de ensino de Araguaína

Por Redação

Devido ao calor excessivo e baixa umidade do ar registrados nos últimos dias no Tocantins, a Secretaria da Educação de Araguaína publicou um oficio direcionado a todas as creches e escolas municipais informando mudanças nas rotinas das aulas a partir da segunda-feira, 25:

– No período da manhã, as aulas serão encerradas às 10h45. À tarde, serão finalizadas às 16h45;

– Suspensão do recreio nas áreas externas da unidades, devendo os alunos permanecerem dentro da sala, em ambiente climatizado;

– Suspensão das atividades educacionais ao ar livre com exposição direta ao sol, principalmente entre às 10 e 16 horas;

– Orientação aos pais e responsáveis para vestir as crianças com roupas leves e de cores mais claras, além do uso do protetor solar;

– Orientação para professore e auxiliares de sala estimularem os alunos a aumentar a ingestão de água;

– Orientação aos professores para que mantenham portas, janelas e cortinas fechadas para evitar a entrada de calor e manter o ambiente climatizado pelo ar-condicionado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou, recentemente, um alerta para altas temperaturas no Tocantins e outros estados das regiões norte e centro-oeste, nos próximos dias, podendo chegar a 45 graus.

Diante dos riscos causados pelo calor excessivo, a Secretaria precisou tomar essas providências para garantir o bem-estar de alunos e professores.