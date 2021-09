Com o objetivo de movimentar a economia de Formoso do Araguaia, será realizado entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro, das 19h às 23h, à beira do lago municipal, a feira Formoso Tem. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae Tocantins e a Prefeitura, e faz parte da programação do aniversário da cidade, celebrado em 1º de outubro. Tecnologia, serviços e empreendedorismo fazem parte dos eixos que serão destaques nesta primeira edição.

Segundo a gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, o evento pretende gerar negócios, prospectar vendas e fomentar o comércio.

“Serão apresentadas diversas potencialidades locais, entre elas, a sua culinária e o artesanato. Estaremos presentes com a Van do ‘Pra Frente com o Sebrae’, realizando atendimentos aos empresários e oferecendo estratégias de desenvolvimento para aprimorar seus negócios”, informou.

O Formoso Tem contará com palco para apresentações culturais e espaço da gastronomia, incluindo a cozinha show. Os feirantes estarão caracterizados com toucas e aventais padronizados, atendendo às normas sanitárias exigidas para o enfrentamento da Covid-19, como álcool 70° e uso de máscaras. Esse último é item obrigatório também para os clientes participarem da feira com segurança.

Pra Frente com o Sebrae

As ações do “Pra Frente com o Sebrae” incluem formalização do MEI, orientações sobre as declarações exigidas, além de esclarecer todas as dúvidas para tornar os negócios ainda mais competitivos e produtivos. Durante o Formos Tem, os empreendedores poderão receber informações sobre consultorias financeiras de análise do fluxo de caixa; formação do preço de venda; análise de custos fixos e variáveis; consultorias de marketing e vendas, entre outros.