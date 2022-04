Share on Twitter

Na madrugada deste sábado (02) um ato de vandalismo ao patrimônio público foi registrado na cidade de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

Por Régis Caio

O letreiro “Eu amo Formoso” que fica na entrada da cidade foi destruído por vândalos. A prefeitura informou que atos com este já ocorreram neste mesmo lugar.

“No dia 07 de fevereiro tentaram furtar os refletores do letreiro, alguns dias depois arrancaram uma letra, fizemos a manutenção e voltaram a arrancar as letras e agora a destruíram tudo. Triste, mas vamos continuar lutando por uma cidade melhor”, informou a Prefeitura.