Segundo o Instituto Médico Legal, as vítimas são:Thayná Santos Carneiro, 25 anos, grávida de cerca de oito meses,

Euclides Guida de Oliveira, 76 anos, Darcy da Silva Ferreira, 53 anos. Segundo a PM, o carro, onde estavam os dois homens, trafegava em direção à cidade de Formoso do Araguaia. O outro, com Thayná, andava na direção contrária, com destino à Escola Fundação Bradesco.

Os veículos bateram de frente e ficaram completamente destruídos. Não há informações sobre as causas da colisão. O Instituto Médico Legal esteve no local e removeu os corpos.

A perícia também compareceu para fazer os trabalhos, a pista foi liberada e as famílias orientadas a procurarem a Delegacia de Polícia Central de flagrantes em Gurupi.