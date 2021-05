Na manhã dessa sexta-feira, 21, o comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Weslley Dias Costas, se reuniu com o Prefeito da cidade de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, para traçar estratégias objetivando aumentar a segurança no município.

Da redação

Dentre os assuntos discutidos, destacou-se a implantação do vídeo monitoramento que está em processo avançado de implantação, e que colaborará para a diminuição da criminalidade na cidade.

Na oportunidade foi levantada a possibilidade de firmar parceria para financiar ajuda de custo operacional para policiais militares, visando aumentar o policiamento no município.

“Também é interesse da prefeitura investir na melhoria da sede da Companhia Policial Militar e subsidiar ações que contribuirão para a segurança pública no município”, destacou o prefeito Heno Rodrigues.

Além do comandante e do prefeito participaram da reunião, a Secretaria de Administração, Lucélia Lisboa, o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Waguinho Correia, o arquiteto Cleonan Rocha, e uma equipe de militares do 4º Batalhão.

“A reunião foi muito proveitosa e com certeza trará bons frutos para a segurança pública em Formoso”, ressaltou o Comandante do 4° BPM.