Uma festa clandestina que estava sendo realizada em um posto de combustíveis abandonado na zona rural da cidade de Formoso do Araguaia e contava com a participação de mais de 150 pessoas foi interrompida pela Polícia Civil no último fim de semana.

da redação

O fato ocorreu quando policiais civis da 84ª Delegacia de Formoso, com apoio da Vigilância Sanitária, realizavam incursões em vários bairros e setores da cidade, com o intuito de fiscalizar o cumprimento do decreto editado pelo Governo do Estado para conter o avanço do novo coronavírus, quando chegaram ao local onde ocorria a festa.

A festa clandestina estava sendo realizada em um posto abandonado há 05 km da cidade, e contava com a participação de mais de 150 pessoas e vários veículos. Como o local não dispõe de energia elétrica, os organizadores estavam utilizando um motor gerador para manter a bebida gelada.

Durante a ação, os policiais civis e fiscais da Vigilância apreenderam um freezer com 120 latas de cerveja e um motor gerador. A Polícia Civil identificou várias pessoas, dentre responsáveis por organizar o evento, bem como frequentadores da festa, as quais responderão pelo crime de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cuja pena é de detenção, de um mês a um ano, e multa, previsto no Artigo 268 do Código Penal.

A ação faz parte da operação “Tolerância Zero”, deflagrada pelas forças de segurança do estado para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias para impedir a proliferação da Covid-19.