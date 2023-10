Um grave acidente de trânsito culminou na morte de dois irmãos na madrugada deste domingo (08) na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

O acidente ocorreu após o carro em que os dois homens estavam capotar na BR-242, sentido ao assentamento Lagoa da Onça. As mortes abalou a cidade, já que as vítimas eram conhecidas.

O local do acidente foi periciado e os corpos foram levados para o IML de Gurupi.