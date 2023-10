Instituto Gratidão Tocantins entrega mais de 6 toneladas de alimentos em Formoso do Araguaia

da redação

Na manhã deste sábado, 28, o Instituto Gratidão Tocantins (IGT), em parceira com o deputado estadual Gutierres Torquato e com Guilherme Gama, promoveu o grande evento “Cesta Solidária”, em Formoso do Araguaia. Resultando na doação impressionante de mais de seis toneladas de alimentos e mil brinquedos para a comunidade local. O evento beneficente contou também com a presença da coordenadora do IGT, Alline Moreira.

Uma multidão compareceu a ação solidária, que beneficiou centenas de famílias, proporcionando mais de 500 cestas básicas, totalizando seis toneladas de alimentos. Além disso, as crianças presentes puderam desfrutar de um parque com brinquedos infláveis, levando alegria para os pequenos, que também receberam brinquedos doados, totalizando mil beneficiados.

Gutierres Torquato expressou sua satisfação com o sucesso do evento, ressaltando o compromisso do Instituto Gratidão Tocantins em transformar vidas. “O Cesta Solidária é mais um projeto bem-sucedido do Instituto Gratidão, que hoje está trazendo alimentos e sorrisos para Formoso”, afirmou o deputado.

O evento solidário contou com importantes parceiros, incluindo o deputado estadual Gutierres Torquato, o suplente de deputado Guilherme Gama, o Governador Wanderlei Baborsa, o deputado Federal Alexandre Guimarães e o Sindicato Rural de Formoso do Araguaia, unindo esforços para fazer a diferença por todo o Tocantins.

A iniciativa demonstra o impacto positivo que a colaboração e a solidariedade podem ter na vida das pessoas, fortalecendo os laços comunitários e oferecendo esperança para um futuro melhor.