A manifestação ocorreu nesta sexta-feira (30) durante perícia técnica para demarcação da área, com objetivo de destinação da terra aos indígenas. o procedimento está sendo acompanhado pela Polícia Federal.

por Régis Caio

No assentamento estão cerca de 120 famílias que foram retirados da Ilha do Bananal nos anos 90 e colocados nesta área, onde atualmente estão morando. “A perícia é para demarcação da terra e nós poderemos ser retirados daqui, queremos uma solução para nós assentados. Nós não invadimos essa terra, fomos assentados legalmente”, disse Sinária Aguiar, que é umas das líderes do P.A Caracol.

Segundo uma fonte revelou para o Portal Atitude, no assentamento podem ser retiradas 120 famílias para colocarem 12 índios. A Polícia Federal está na região acompanhando os trabalhos da perícia.