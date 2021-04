O Tocantins contabilizou nesta quinta-feira, 15 de abril, 1062 novos casos confirmados para Covid-19 e 20 óbitos. Deste total, 214 foram registrados em municípios da região sul do Tocantins.

Por Wesley Silas, com informações da SES

Hoje o Tocantins contabilizou 1062 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 183 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Confira aqui (link) a taxa de ocupação hospitalar

Segundo o Boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24hs foram registrados 20 óbitos decorrente da Covid-19, destes 06 foram de pessoas residente em Palmas e na região sul foraa a óbitos um morador de Formoso do Araguaiae outro de Sandolândia.

Dos 1062 novos casos, 688 foram detectados por RT-PCR, 16 por sorologia e 358 por teste rápido.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 458.009 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 151.243 casos confirmados. Destes, 130.487 pacientes estão recuperados, 18.429 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 2.327 pacientes foram a óbito.

Região sul

Com 98 novos casos confirmados, o município de Formoso do Araguaia foi o terceiro município no estado com o maior número de casos, Gurupi ficou na quinta posição com 54 novos casos, enquanto Aliança do Tocantins foram registrados 17 novos casos, Dueré 10, Palmeirópolis 08, Peixe 08, Sandolândia 06 e São Valério 05.