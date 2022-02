Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) constatou a perda de 1.534 doses de vacina contra a Covid-19 nos municípios de Formoso do Araguaia e de Combinado, durante inspeções realizadas por integrantes do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) nos dias 19 e 26 de janeiro.

Em Formoso, verificou-se a perda de 1.282 doses. Foram perdidas 996 da Pfizer, por ultrapassar o prazo de validade (entre outubro e novembro), e 286 da Coronavac, por congelamento, e que eram destinadas à saúde indígena. Ainda de acordo com o relatório de inspeção, o Município não soube informar a destinação de outras 3.409 doses.

Durante a fiscalização, foi identificado que o alvará sanitário do local de armazenamento das vacinas está vencido (2021).

Em Combinado, foram perdidas 252 doses da Pfizer, por ultrapassar o prazo de validade. A inspeção constatou também que o alvará sanitário do local de armazenamento das vacinas não está atualizado.

As inspeções fazem parte da estratégia de fiscalizar e acompanhar as ações dos municípios em relação à vacinação, garantindo apoio técnico e operacional aos promotores de Justiça. Os membros decidirão quais providências poderão ser tomadas, após a leitura dos relatórios.