A operação aconteceu na noite do sábado, 10, e contou com a presença da prefeitura Josi Nunes e da Vigilância Sanitária, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, Procon e AMTT. Além da suspensão das festas, 23 estabelecimentos comerciais foram orientados sobre o cumprimento das medidas de prevenção necessária para conter a doença, neste momento em que há queda de casos diários, porém registra recorde de pessoas infectadas desde o início da pandemia do novo coronavírus com 1.420 pessoas contaminadas em tratamento.

por Wesley Silas

Gurupi contabilizou neste domingo, 11, 45 novos casos de Covid-19. Ao todo 9.245 gurupienses já foram contaminados, 7.667 (82,9%) estão recuperados, 1.420 (15,4%) estão em tratamento (considerado recorde desde o início da pandemia) e 158 (1,7%) pessoas vieram a óbito. No Hospital Unimed, oito pessoas encontram-se internadas, na UPA 07 pessoas e no Hospital Regional de Gurupi (HRG) estão internados 57 pacientes, deste total, 35 pessoas estão na UTI Covid-19.

Diante a este cenário, o Governo do Estado e Prefeitura de Gurupi promoveram mais uma operação conjunta para garantia da manutenção da ordem e da saúde pública com participação da comunidade que denunciou, via 190, festas em residências e chácaras.