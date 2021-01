Coordenada pelo jornalista evangélico Márcio Júnior, a FM 100,9 é uma empresa do Grupo Master FM administrada pelo empresário Márcio Rocha, filho do pastor Moisés Rocha (in memorian).

por Wesley Silas

Para Márcio Júnior 35% dos gurupienses declaram professar a fé cristã evangélica (IBGE/2010), o que pode colocar 100,9 FM, em destaque entre as demais existente na cidade. Ele lembra que a emissora iniciou em dezembro de 2013 na faixa AM e agora conseguiu migrar para FM.

“A Master FM, e uma emissora que tem programação completamente diferenciada, com músicas atuais e flash backs de qualidade que trazem o amor de Deus aos corações do ouvinte, muita alegria no ar com nossos comunicadores e interação com o ouvinte, mensagens bíblicas, curiosidades, e muitos brindes, tornando assim uma rádio pra se ouvir o dia todo”, Márcio Júnior.

Crescimento dos cristão evangélicos

Dados do Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos e, conforme estudos estudo do demógrafo José Eustáquio Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, a população evangélica deverá ultrapassar o total de católicos no país a partir de 2032.