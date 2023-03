Por Redação

Filho de Dianópolis, André Cavalari tem 31 anos, é casado, tem uma filha, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, ex-secretário municipal de esportes, é servidor público municipal concursado, atuando na Clínica Municipal de Fisioterapia em Dianópolis, tem pós graduação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), curso na área de gestão hospitalar e assume a direção da Unidade Regional no momento em que a população do Sudeste clama por saúde de referência na região que, sofre diariamente com as inúmeras viagens de pacientes buscando atendimento especializados na Capital.

O nome foi confirmado na edição 6294 do Diário Ofcial do Estado do Tocantins, publicada na noite desta terça-feira, 07 de março.

Recentemente o governador Wanderlei Barbosa, esteve reunido com alguns prefeitos do Sudeste, para debater a situação do HRD e na pauta foi informado a aquisição de novos equipamentos e uma nova reunião a ser marcada com os prefeitos do Sudeste.

A mudança na direção do HRD, que tinha como diretor o ex-prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus, Yaporan Milhomem, já sinaliza as mudanças que podem acontecer na saúde do Sudeste.

Enquanto exerceu o cargo de vereador, a saúde sempre foi pauta de reivindicações do fisioterapeuta.