Nesta terça-feira, 11, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a vacinação de pessoas com comorbidades. Serão aplicadas as doses da AstraZeneca.

Por Redação

Conforme orientação do Ministério da Saúde, devem receber a dose qualquer indivíduo com diabetes; pneumopatias crônicas graves, que incluem doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática); hipertensos que permanecem acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos.

Nesse grupo também entram pessoas com insuficiência cardíacas e cardiopatas. Pessoas com síndromes coronarianas, pessoas com valvulopatias, que são doenças que atingem as válvulas cardíacas, fazendo com que não funcionem corretamente; pessoas com distúrbios cardiovasculares que afetam o músculo do coração, impedindo o bombeamento do sangue para todo o corpo.

Também devem vacinar pessoas com doenças da aorta, aneurismas; pessoas com arritmias e que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC); doentes renais crônicos.

Pertencem a esse grupo imunossuprimidos, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose deprednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou comimunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.

Indivíduos com doença falciforme e talassemia maior, uma doença hereditária que resulta em anemia; pessoas com obesidade mórbida, com índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 kg/m2; pessoas com Síndrome de Down, cirrose hepática, puérperas (pós-parto até 45 dias).

Hipertensos

Também estão neste grupo as pessoas que tem Hipertensão arterial

estágio 3 PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg, independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

Cronograma:

Terça-feira (11-05)

– Síndrome de Down, acima de 18 anos

Local: Apae de Gurupi

Horário: 09 horas

Quarta-feira (12/05)

– Pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades;

– Pessoas com deficiências permanentes cadastradas no BPC, de 55 a 59 anos

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha e UBS Sol Nascente

Horário: 08 horas, enquanto durarem as doses

Quinta e Sexta-feira (13 e 14/05)

– Pessoas com Doenças Renais crônicas, acima de 18 anos

Local: Fundação Pró-Rim

Horário: Das 09 às 17 horas