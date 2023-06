por Redação

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou na última quinta-feira, 15, por maioria absoluta de votos, o Projeto de Lei do Executivo Municipal que solicitava autorização Legislativa para ampliação dos serviços de infraestrutura. Conforme o Projeto, grande parte dos recursos serão investidos na revitalização da malha asfáltica, além de construção e revitalização de praças e também na iluminação pública de led.

A prefeita Josi Nunes destaca que os recursos serão investidos em pavimentação asfáltica de melhor qualidade e durabilidade, reduzindo custos de manutenção e aumentando a segurança de quem transita pela cidade.

“Estamos felizes com o entendimento da nossa Câmara de Vereadores sobre a importância deste projeto e aprovar esta autorização para que possamos realizar as melhorias na infraestrutura da nossa cidade. O asfalto da nossa cidade, em grande parte, é antigo e as operações tapa-buracos não são mais eficientes e com esse investimento poderemos realizar um serviço de melhor qualidade e que a população vai notar a diferença em durabilidade e segurança”, destacou.