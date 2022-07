Por Redação

Dezoito ocorrências de atendimentos a vítimas de ataques de piranha e arraias foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste final de semana em Palmas, Gurupi e Araguacema. Os chamados foram para as Praias do Prata, Croá e Gaivota, respectivamente, que, normalmente, têm os maiores públicos nos finais de semanas. Todos os pacientes receberam curativos no local do ferimento.

Um dos primeiros chamados registrados em Palmas, neste domingo, 17, foi às 14h24, sendo uma mulher a vítima. Três minutos depois, um novo atendimento foi solicitado, mas desta vez, um homem foi atacado pelo peixe.

As piranhas ainda atacaram às 15h11 (mulher), 17h25 e às 17h42 (homens). Em todas as ocorrências os socorristas estiveram presentes e fizeram curativos nos ferimentos.

Outras vítimas

Um relatório do CBMTO revela que o total de ataques de piranhas somam 18. Todos em Palmas.

Mas não foram só as piranhas.

As arraias foram outro animal que estiveram nas praias no final de semana e fizeram vítimas nas áreas de banho. Donas de um esporão poderoso, elas deixaram pelo menos três pessoas sob os cuidados das equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Na Praia do Croá, em Aliança do Tocantins, o ataque foi registrado sábado, 16, por volta das 16h40. Mas às 13h30, outro ataque já havia sido registrado pelos socorristas no mesmo local.

Na Praia da Gaivota, em Araguacema, também houve um ataque sábado. Era por volta das 13h40, quando um homem levou uma esporada do bicho. Ele estava na água, nas proximidades da barraca, durante o banho.

A vítima foi transportada em um barco para o outro lado do Rio Araguaia, e atendida por uma equipe médica.

Crédito: Divulgação/CBMTO