Por Giovanna Hermice

Com a proximidade do Natal, o fim de semana em Araguaína conta com o início da programação cultural. De 9 a 11 de dezembro, os moradores poderão assistir espetáculos de grupos musicais em bairros da cidade e também participar do grande lançamento do Natal Araguaína Iluminada, com acender das luzes, inauguração da Vila Natalina e chegada do Papai Noel.

“É uma data que traz alegria, aproxima e faz as pessoas refletirem sobre o amor ao próximo e a vida, por isso nós sabemos que os locais estarão repletos de famílias celebrando. A expectativa é de que mais de 6 mil pessoas participem dos eventos”, informou o secretário do Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína, Zeca de Oliveira.

O lançamento do Natal Araguaína Iluminada será no domingo, 11, às 18 horas, na Via Lago, e terá o acender dos milhares de pontos de luz distribuídos na passarela do canteiro central, no calçadão e nos postes da avenida, formando túneis luminosos, bonecos, estrelas, presépios e árvores natalinas. Outro momento muito esperado durante o evento é a chegada do Papai Noel, de helicóptero.

Shows nos bairros

A série de eventos do fim de semana inicia com show da Turminha Mágica na praça do Setor Costa Esmeralda, nesta sexta-feira, dia 9, às 18 horas. No sábado, 10, às 18 horas, o grupo teatral irá se apresentar na praça do Setor Noroeste.

No domingo, 11, às 18 horas, a Turminha Mágica fará o espetáculo durante o lançamento oficial do Natal Araguaína Iluminada, na Via Lago. No mesmo dia, também terá a apresentação e música ao vivo com o show da banda formada pelos professores da praça CEU (Centro de Esportes Unificado) que vão trazer para a população o estilo MPB.

Após a abertura, a programação natalina na Via Lago irá continuar até o dia 25, sempre a partir das 18 horas. Serão 14 dias com apresentações musicais de mais de 10 igrejas católicas e evangélicas da cidade e ainda o coral formado por alunos da Praça CEU.

Além dos eventos natalinos, a Prefeitura segue com a Programação dos 64 anos da cidade, que irá continuar levando mais infraestrutura, qualidade de vida e segurança jurídica para a população.

Programação 64 anos

Dia 14 (quarta-feira)

17h – Inauguração asfaltos dos setores Santa Mônica, Santa Helena, Jardim Paulista e Beira Lago.

Janeiro

Dia 24 (terça-feira)

17h – Entrega de 400 títulos do Programa de Regularização Fundiária Casa Legal dos moradores dos Setores Coimbra e Vila Couto

*Programação sujeita a alteração.