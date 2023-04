Por Redação

Com o protocolo, poderão ser ampliadas as ações desenvolvidas por meio da parceria entre a Prefeitura e as entidades que compõem o Sistema FIETO.

“Recentemente capacitamos mais de 300 alunos em Gurupi e já está fechado o atendimento de mais 260 por meio do SENAI com a parceria da Prefeitura Municipal. Mas entendemos que podemos ampliar nossa atuação no município trazendo soluções da FIETO e de nossas entidades que contribuam com o desenvolvimento industrial da região sul”, observou Roberto Pires.

Estão entre as ações possíveis por meio do protocolo estabelecer ferramentas, instrumentos e estudos capazes de dar suporte orientado à cadeia produtiva dos principais segmentos econômicos industriais do município, formatar e ofertar metodologias voltadas ao desenvolvimento, fomento e capacitação para as indústrias,promover a aproximação com entidades representativas das classes patronais, a fim de prospectar postos de trabalho e assim promover geração de empregos e renda, apoiar e desenvolver, entre outras.

Em seu pronunciamento, a prefeita de Gurupi destacou o trabalho da gestão municipal para desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender e atrair novos investimentos.

“Em dois anos, conseguimos atrair 38 empresas para o parque industrial de Gurupi, o que representa um crescimento de 1800%. E isso é importante, pois impacta em todas as áreas”, disse Josi Nunes.

A assinatura contou com a presença dos secretários municipais representados por Pedro Dias da pasta de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, vereadores representados por Colemar da Saborelle, conselheiros do Sistema FIETO Carlos Suzana, Mario Pillar e Andrea Stival representando o vice presidente Oswaldo Stival, da diretora regional do SENAI Tocantins, Márcia Rodrigues e a gerente de Gurupi, Nubia Almeida.