por Redação

Palmas vai sediar em maio, uma das maiores feiras de negócios da região Norte. O projeto da 24ª Feira de Negócios de Palmas – Fenepalmas tem capacidade para reunir 100 expositores dos setores de comércio, serviços e indústria. A agenda é promovida pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), e será realizada entre os dias 24 e 28 de maio, com estrutura montada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Assim como na edição anterior (2019), também estarão presentes entidades e órgãos do poder público, organizados na Ala da Cidadania.

O presidente da Acipa, Joseph Madeira, registra que o objetivo do evento é fortalecer a economia, fomentar a geração de mais negócios e, por consequência, gerar mais empregos. Madeira ainda informou que “o momento é de recuperação econômica. Com o decisivo apoio do Governo do Estado, a Fenepalmas vem sendo desenvolvida para que seja capaz de retribuir com uma movimentação financeira que dê destaque às potencialidades do empreendedorismo em todo o estado. A união da classe empresarial é, mais uma vez, suporte para o desenvolvimento econômico local”.

A Fenepalmas 2022

Com o tema “Novo padrão de negócios: inovação tecnológica e sustentabilidade” esta edição se alinha ao Pacto Global (ONU) e reforça o papel do setor empresarial para impulsionar os avanços da economia, assim como o anseio em mostrar a diversidade de negócios locais e criar novas oportunidades de crescimento no universo empreendedor.

Apoio

O Governo do Tocantins participa do evento, de maneira significativa, por meio de um convênio firmado entre Acipa e Secretaria de Indústria Comércio e Serviços (Sics). Os recursos são provenientes do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE). A Prefeitura de Palmas também contribui, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego e da Agência de Turismo.

Seja um expositor

Empresários interessados em expor produtos, serviços ou marcas durante a 24ª Fenepalmas já podem procurar a Acipa para garantir um espaço na Feira. Informações pelo telefone (63) 3215-5577 ou na sede da entidade.