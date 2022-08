por Redação

A partir desta quarta-feira, 03, a feira Gurupi Tem promete movimentar o município com uma vasta programação que ocorre das 19h às 23h, na praça do Centro de Convenções Mauro Cunha. O espaço Beleza e Moda trará para os visitantes a possibilidade de acompanhar de perto os procedimentos realizados em uma mulher e um homem, que vão desde visagismo, design de sobrancelhas, manicure e pedicure, cabelo, tratamento facial, até consultoria de imagem, ocasião na qual os participantes poderão ganhar roupas.

Cerca de 10 empreendimentos do segmento de moda em exposição na feira irão aplicar seus serviços nos participantes. Todos os procedimentos realizados serão registrados a fim de apresentar, ao final do evento, o antes e depois.

Paula Alencar, gerente do Sebrae em Gurupi, pontua que esta será uma oportunidade de os pequenos negócios mostrarem a qualidade dos serviços que ofertam.

“A ideia é que os personagens consigam encontrar suas melhores versões, que se sintam bem e realizados com o resultado final. As pessoas terão por fim, a noção de que Gurupi tem grande potencial para o nicho estético e que não precisam sair do município para realizar procedimentos”, enfatiza.