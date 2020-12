Feira Gastronômica Segura de Dianópolis chega ao fim e supera expectativas dos empreendedores locais

A Feira trouxe como o tema: “A Capital do Mundo e Seus Sabores”, e contou com uma estrutura de 15 estandes de pratos variados_

Por Dandara Barbosa

Após dois dias de comercialização de pratos típicos, doces e salgados, terminou ontem (12), sábado, a Feira Gastronômica Segura de Dianópolis. O evento superou as expectativas de vendas dos pequenos empreendedores locais e atraiu muitos visitantes.

A Feira trouxe como o tema: “A Capital do Mundo e Seus Sabores”, e contou com uma estrutura de 15 estandes de pratos variados: sanduíches, vatapá, macarrão de pote, crepes, pastéis, bolos, petas, Quebrador, mousses, pizzas, caldos coxinhas, entre outros.

A empreendedora do ramo alimentício, Márcia Mendes, falou que o evento superou suas expectativas, pois teve boas vendas na Feira com caldos e bolos caseiros.

“Eu não estava esperando, me surpreendeu muito. Evento organizado. Eu estou feliz pelas boas vendas, bastante satisfeita,” disse a empreendedora.

O mesmo sentimento da empreendedora Gisa Rodrigues, “eu estou grata pela oportunidade e confiança. Foi um evento lindo. Parabenizo toda a equipe,” declara a expositora que vendeu bolo de arroz, peta, quebrador e geladinho gourmet.

O visitante Jõao Batista, médico, destacou a qualidade dos pratos e da infraestrutura do evento. “Bastante variedade de comida, para todos os tipos de gostos. Participei dos dois dias, é muito importante um evento assim para conhecermos o que tem de bom na cidade. Sem contar com a segurança do evento em relação a pandemia,” enfatiza o médico.

Segundo o prefeito, Padre Gleibson Moreira, o evento alcançou o objetivo de incentivar e valorizar a gastronomia local. “Sucesso total. Conseguimos incentivar os pequenos empreendimentos do nicho gastronômico da cidade,” afirmou o prefeito.

A Feira Gastronômica Segura foi realizada pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae Tocantins. A gerente regional do Sebrae, Fabíola Wolney, destaca a movimentação financeira do segmento alimentício de Dianópolis durante o evento.

“Estamos felizes porque atingimos a meta de termos muitas vendas. O intuito da Feira Gastronômica era contribuir no fomento da economia local prejudicada pela pandemia,” finalizou a gerente regional.