Por Amábile Miquelin e Nathália Costa *

A Feira da Luz chegou pra iluminar as noites Gurupienses

Gurupi ganhou um novo ponto de visitação: a Feira da Luz. A feira acontece todas às sextas-feiras, na Av. Maranhão esquina com a rua 3, na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, das 19 às 23 horas.

A “Feira da Luz” é composta por cerca de 12 feirantes, mas o número pode ser ampliado com a chegada de novos integrantes. Isto porque, a iniciativa é um estímulo ao empreendedorismo, incentivando a pequenos e médios feirantes a venderem os seus produtos, ajudando na renda familiar e movimentando a economia local.

O evento foi lançado no mês de agosto de 2022. Idealizado pela esteticista Ana Paula Morais, que contou que a ideia nasceu da vontade de começar uma nova forma de feira na cidade e do desejo de empreender em um novo negócio. Por motivos pessoais, Ana Paula passou o bastão de coordenação da Feira à Luciana Mendes, que é turismóloga, proprietária da barraca Delícias do Pará e feirante.

A Feira da Luz conta com uma variedade de barracas que chama a atenção de quem participa. Gurupienses podem encontrar barracas com produtos alimentícios, tais como: espetinhos, chopp, sucos naturais, pastéis, sorvetes, bolos, empadas, hamburgueres e hot-dog gourmet, doces, comida típica paraense, comida japonesa, milho e muito mais. Na feira você também encontra artesanatos e itens decorativos.

Seja você também um(a) expositor(a)

As únicas exigências para se tornar um(a) expositor(a) é que possua uma barraca própria para exposição e ter um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Conforme Luciana, a coordenação está sendo flexível quanto ao último item, assim é importante que empreendedores(as) interessados(as) a procurem para que seja analisada a situação de forma individual. Luciana afirma que o objetivo é reunir mais empreendedores para que possam crescer juntos.

A feira está aberta para que empreendedores de diferentes áreas possam trabalhar, seja com vestuário, perfumaria, cosméticos, artesanato, floricultura, alimentação e outras áreas, todos estão convidados a fazerem parte da “Feira da Luz”.

Turismo

Como turismóloga Luciana acredita que a “Feira da Luz” pode se tornar um referencial turístico para o município e reforça o convite para quem deseja empreender. “A feira é para quem tem espírito empreendedor e gosta de desafios. Estamos com menos de quatro meses de lançamento e o que queremos é uma feira de variedades, não mais uma feira de alimentação. Além disso, visamos proporcionar oportunidade para os microempreendedores consigam desenvolver seu negócio, vencendo as dificuldades de ter um ponto próprio pra isso, já que estamos em espaço público, onde o custo é reduzido”, declara.

A feira tem lazer, som ambiente, gastronomia variada e artesanatos, a empresa que desejar fazer parte desse movimento é simples, basta contatar a coordenadora do evento Luciana Mendes, no telefone (63) 99258-0909 ou entre em contato pelo Instagram @feiradaluzgurupi.

* Release foi produzido pelas alunas do curso de Jornalismo da UnirG, orientado pela professora Carol dos Anjos, dentro da disciplina de Webjornalismo.