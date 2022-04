por Redação

O espaço foi entregue nesta quinta-feira, 31, pela prefeita Josi Nunes e pelo vice-prefeito e secretário municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato, em solenidade com a presença de autoridades locais.

“Muitos homens ficavam com receio de fazer cursos e às vezes não tinham. Hoje estamos inovando trazendo vários cursos de capacitação também para os homens”, disse Gleydson Nato.

O Centro de Integração e Promoção Humana fica localizado na Rua 20 entre as Avenidas São Paulo e Amazonas, e é uma referência em Gurupi na promoção de cursos profissionalizantes gratuitos na área da beleza, gastronomia e moda, com estrutura para aulas teóricas e práticas. O investimento foi todo feito com recursos próprios do município.

O local antes se chamava Centro de Integração da Mulher e estava fechado há mais de dois anos. A nova roupagem ao Centro de Integração tem como objetivo abranger toda a comunidade gurupiense, com uma maior oferta e amplitude de cursos de qualificação. Os trabalhos já iniciam nesta quinta-feira, ofertando inicialmente cinco cursos: Cabeleireiro; Manicure e Pedicure; Designer de Sobrancelhas e Maquiagem; Corte e Costura; Drinks, Batidas e Tábuas de Frios.

Segundo a prefeita Josi Nunes, este foi mais um compromisso cumprido pela gestão.

“Mais um compromisso que fizemos de que iríamos fazer a reabertura desse centro de integração, com o objetivo de capacitar e profissionalizar as pessoas, para que elas possam alcançar sua autonomia financeira. O nosso grande projeto social é proporcionar formação, capacitação e trabalho, estes são lemas da nossa gestão”, afirmou.

Para o vice-prefeito e secretário da pasta, Gleydson Nato, a reabertura do centro é fundamental para a comunidade. “Quando assumimos a gestão, o centro estava fechado há mais de um ano. Então fizemos a reforma e um chamamento público através de um processo seletivo para que os instrutores pudessem vir dar cursos. A nova roupagem do Centro, que passa a ter novo nome, é para abranger todo o cidadão gurupiense, A gestão Josi Nunes e Gleydson Nato tem olhado a cidade de Gurupi com o coração e, com isso, buscamos capacitar cada vez mais o cidadão gurupiense para que possa ser inserido no mercado de trabalho”, declarou.

Homenageada

Teresinha Ribeiro de Lima foi uma mulher de personalidade e virtudes emblemáticas, filha de José Ribeiro Filho e de Beatriz Maria do Carmo. Nascida em 22 de junho de 1949, natural de Serra do Padre, hoje município de São João do Rio do Peixe (PB). Mudou-se em 1953 com seus familiares para Gurupi. Foi professora pioneira na escola do setor Aeroporto e na zona rural. Atuou ainda como: técnica administrativa na Saneatins e coordenadora da Biblioteca Municipal Profª Deusina Martins Ribeiro.

Escritora e poetisa, teve vários dos seus poemas publicados no Anuário dos Poetas de Gurupi. Católica fervorosa, foi coordenadora da liturgia e presidente da Confraria de São Vicente de Paula nas paróquias: Santo Antônio, em Gurupi, e São José, em Palmas. De alma caridosa, dedicou-se ao auxílio dos pobres e doentes assistindo-os com os alimentos espirituais e materiais, além de medicamentos, consultas e reintegração ao mercado de trabalho.

Faleceu em 18 de junho de 2014. Foi velada em palmas (onde residia na época) e em Gurupi, sua cidade amada.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade de reabertura do Centro de Integração, os vereadores André Caixeta, Jair do Povo, PC, Leda Perini, Zezinho da Lafiche e César da Farmácia, além de secretários municipais.