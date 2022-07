Share on Twitter

Por Redação

A celebração da saída das Folias, aconteceu na Capela de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito Santo, no povoado que fica distante cerca de 30 quilômetros da cidade, onde todos os anos, na primeira semana de agosto, rezam em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, reunindo milhares de fiéis e romeiros que vão até o local, para agradecer e renovar sua fé.

A Romaria deste ano, acontece entre 4 e 7 de agosto, com missas diárias, celebradas pelo Pároco Tiago Augusto Messias. A chegada das Folias, momento emocionante da festa, acontecerá na sexta-feira, 05 de agosto, quando foliões e romeiros se encontram na frente da Capela, depois de percorrem a região de sertão das Serras Gerais por 10 dias, visitando famílias, onde são recebidos em pousos nas fazendas, chácaras, levando a tradição e a fé da religião católica, saudando Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo.

Tradição secular dos dianopolinos, a Romaria da Sucupira teve início em meados do século XIX, quando um vaqueiro encontrou uma imagem de Nossa Senhora do Rosário entre os galhos de um pé de sucupira, dentre o sertão dianopolino e de Conceição do Norte.

Naquela localidade havia grandes jazidas de ouro, atualmente esgotadas pela extração.

Todos os anos a festa é marcada pela chegada das folias, levantamento dos mastros em honra à Nossa Senhora do Rosário e ao Divino Espírito Santo, missas, coroação de Nossa Senhora, batizados, Reinado do Divino, terço cantado, finalizando com a missa dos romeiros na segunda-feira.

A festa conta com Imperador e Imperatriz de Nossa Senhora e do Divino, alferes e mastreiros. “Estamos felizes em poder reencontrar nosso povo, reafirmar a nossa fé e celebrar a vida nestes quatro dias de festas na Romaria da Sucupira. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e temos certeza de que será uma linda festa, de reencontos familiares, de união com Cristo e espiritualidade para que assim, possamos continuar avançando para águas mais profundas”, destacou Padre Tiago Augusto Messias.