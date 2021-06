A fazenda faz parte da história e cultura do povoado do Trevo e foi vendida para um grupo de grandes empreendedores do nordeste que fecharam o acesso ao cemitério.

Por Wesley Silas

A comunidade do povoado do Trevo da Praia não tem mais como enterrar seus moradores. Uma fazenda de origem de família tradicional do povoado, depois foi vendida para o tio do ex-prefeito de Gurupi, João Cruz, Dudu Negre que repassou para o empresário Tuti Falcão que vendeu para o grupo baiano e assim a Fazenda passou a ser denominada LG. Este grupo, sem conhecer a história e tradição deste povoado, fechou sem consultar a a comunidade numa questão de interessepúblico, o acesso à fazenda, inclusive proibindo o acesso de máquinas da Prefeitura de Gurupi neste final de semana durante manutenção das estradas vicinais.