Por Redação

Segundo a coordenadora de Farmácia, Drª Érica Eugênio Lourenço Gontijo, na Unidade os acadêmicos fazem os estágios com os atendimentos de serviços de atenção farmacêutica.

“Na nossa Farmácia Escola, o acadêmico é sempre acompanhado de um professsor farmacêutico e a população recebe dos acadêmicos a promoção de um enfoque integral da atenção farmacêutica observando a seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e a dispensação, que é a entrega adequada e racional de medicamentos e farmacovigilância”, explicou a coordenadora.

A professora Érica Gontijo, reforça ainda importância do estágio para a formação profissional. “Para o acadêmico esse estágio é de grande importância para promover melhor a capacitação profissional. A prática coloca o estudante na condição de atuar no mercado de trabalho com competência”, disse.

Além da Farmácia Escola da Unidade Básica de Saúde – UBS do Setor Vila Nova, os estudantes atendem também a UBS do Setor Campo Bello. Os estudantes realizam estágios também na Unidade de Pronto Atendimento – UPA/24H, Centro de Apoio Psicológico – CAP’s, Drogarias, Laboratórios e Farmácias de Manipulação conveniadas a UnirG. Os atendimentos desse semestre já foram retomados pelos estudantes à essas unidades.