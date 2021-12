por Redação

Localizada na esquina mais charmosa de Paraíso e todo Vale do Araguaia, a loja fica na avenida Engenheiro Bernardo Sayão, com a rua 13 de maio, leva aos moradores de Paraíso e região a tradição, experiência, inovação e conhecimento do Grupo Artesanal na arte de manipulação de medicamentos além do seu mix de produtos para saúde, beleza, emagrecimento e acessórios.

“Chegamos em Paraíso para trazer o que há de melhor em medicamentos manipulados para a população da cidade. O cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas são pilares fundamentais do nosso negócio”, diz Evandro Tokarski, presidente da Artesanal.

Para a escolha dos franqueados, a companhia considera, além do perfil de negócios, a proximidade aos propósitos da empresa. O grupo estuda com profundidade o perfil de cada parceiro para entender a afinidade e o engajamento com as causas da empresa. “A minha história se mistura com a história da Artesanal, sou uma entusiasta da marca. Começamos com a loja de Gurupi, depois Araguaína, Porto Nacional e agora chegou a vez de Paraíso e toda a região do Vale Araguaia. Chegamos aqui para oferecer serviços farmacêuticos especializados com a credibilidade da marca Artesanal”, comenta Juliana Nascente Guedes Marinho, farmacêutica, empresária e dona da loja de Paraíso. Na empreitada, ela conta com o apoio de seu sócio, Adriano Furtado Marinho, que também é farmacêutico e empresário.

Sobre o Grupo

Criado em 1981 e com sólida reputação construída ao longo dos últimos 40 anos, o Grupo Artesanal é líder no setor de farmácias de manipulação no centro-oeste e em Minas Gerais.

A rede tem hoje 60 lojas em seis estados — Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Pará, além de 13 lojas franqueadas em implantação.

A Farmácia Artesanal consegue possibilitar a individualização do tratamento, oferecendo para cada paciente o medicamento necessário, na quantidade necessária por idade, peso e o estado de saúde da pessoa. Garantindo o melhor resultado para cada paciente. “A produção é baseada na tecnologia, na inovação e no cuidado com as pessoas. Nos dedicamos fortemente para oferecer o melhor para os nossos clientes”, comenta Tokarski.

Geração de empregos

O Grupo tem planos de expandir ainda mais, chegando a 2025 com 200 lojas franqueadas em todo o Brasil. Em janeiro, Campinas, no interior do estado de São Paulo, receberá as duas primeiras novas unidades. Além disso, vem atravessando