Por Wesley Silas

A Crefisa é uma financeira que faz empréstimo pessoal em especial para funcionários públicos, aposentados ou pensionistas. Em Gurupi a OAB e o Procon foram procurado na segunda-feira, 31, por familiares de idosos. “Os advogados previdenciaristas estão numa luta para tentar tirar a implantação dos benefícios da Crefisa porque ela não é um banco, mas uma financeira e a agência era para abrir às 09h e agora já são 09h20min e eles ainda estão fazendo a limpeza da agência”, disse a Vice Presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dra Fábia Viegas.

“No horário de atendimento não tem cadeira enquanto há uma fila gigantesca com idosos em pé. Quando a Crefisa fica sabendo que os benefícios vão ser implantados eles ligam, antes do advogado, para o cliente, oferece uma antecipação do pagamento. Só que ela é consignada a um empréstimo. O cliente precisa pagar um valor parar ele ter o pagamento antecipado porque temos o dia certo do pagamento pelo INSS e se a Crefisa antecipar este pagamento é como se fizesse um empréstimo. Estamos na luta para tirar a implantação da Crefisa para ver se passa para algum outro banco que oferece tratamento mais humano”, acrescentou a advogada.

A reportagem esteve no local e observou uma fila de idosos a espera de atendimento. Em um vídeo cliente relatou e gravou (da porta para fora do estabelecimento) o problema do atraso com fila de idosos e o Procon foi acionado e esteve no local para averiguar supostas irregularidades no atendimento e assim notificar a Crefisa.

Falta caixas 24hs conveniados

Uma mulher que acompanhava um idoso afirmou à reportagem que outro problema está na dificuldade de sacar dinheiro nos poucos caixas 24hs conveniados à Crefisa. “Antes tinha um em posto de combustível e tiraram. Agora tem na rodoviária, mas sempre falta cédulas”, reclamou a mulher sobre a prestadora de serviço credenciada pelo INSS.