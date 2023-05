Por Wesley Silas

Sônia de Jesus Pinheiro Silva, 75 anos, formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, em 1974. Atuou no jornal O Estado de SP. Veio para o Tocantins no início dos anos 1980, acompanhando o esposo, o médico Dr. Solimar Pinheiro, psiquiatra muito conhecido em Gurupi. Em Gurupi, trabalhou no Banco do Brasil, onde se aposentou. A partir disso se dedicou à carreira acadêmica na Universidade de Gurupi – UnirG, onde iniciou em 2001 e atuou até 2014, quando se aposentou novamente e em definitivo. Foi professora e coordenadora do curso de Jornalismo da UnirG por muitos anos. Era uma apaixonada pela docência e pela pesquisa.

O governador em exercício, Laurez Moreira também enviou Nota de Pesar citando a trajetória da professora prestando condolências aos familiares.

“Presto minhas condolências ao Dr. Solimar, à sua filha e neto, e aos seus demais familiares e amigos. Que neste momento de profunda dor e saudades, o nosso Bom Deus possa dar consolo aos corações de cada um”, Laurez Moreira.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes também solidarizou com os familiares a amigos.

“A professora Sônia foi uma das precursoras do curso de jornalismo da Universidade de Gurupi (UnirG), grande incentivadora dos seus alunos, uma apaixonada pela docência e pesquisa. Neste momento de dor, me solidarizo aos familiares e amigos e rogo a Deus pelo conforto aos corações enlutados”, Josi Nunes.

O curso de jornalismo também fez uma homenagem a professora Sônia.

“Sua partida deixa um vazio em nossos corações e na comunidade acadêmica. Sonia foi uma pessoa fundamental para o curso de Jornalismo, dedicando sua vida ao ensino e inspirando inúmeras gerações de estudantes. Sua paixão pelo jornalismo, sua energia contagiante e seu comprometimento com a formação de profissionais exemplares sempre serão lembrados”. Lamentou a UnirG, por meio do curso de Jornalismo.

Em nota o Presidente do SINDJOR-TO, Alessandra Bacelar, que foi também aluna e admiradora, manifestou pesar pelo falecimento da Jornalista e Professora Sônia de Jesus Pinheiro Silva.

“Era uma apaixonada pela docência e pela pesquisa, e exercia com maestria o papel de incentivadora dos alunos. Sempre atenta a tudo e a todos, lutava pelo continuidade do curso e pelos alunos, com conselhos, acolhimentos, direcionamento, uma voz doce que não se alterava quer pra elogiar ou mesmo chamar atenção. Aos familiares e amigos os nossos sentimentos e desejo que Deus lhes ampare, assim como todos aqueles alunos e professores que tiveram a oportunidade de conviver e aprender com ela, que nesse momento se sentem desolados com a partida da sempre professora Sônia”, Alessandra Bacelar.