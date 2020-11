Família tem casa invadida por esgoto após rede coletora ser danificada com água da chuva em Gurupi

Uma família que mora na Rua L no Setor União 05, próximo ao IML de Gurupi, passou por constrangimento e risco a saúde durante a chuva ocorrida neste domingo, 22, quando a água da chuva entrou na tubulação da obra do esgoto para dentro de duas fossas sépticas e o esgoto retornou para o quintal e invadiu o interior da residência.

por Wesley Silas

A moradora, Ana Cristina, reclama da qualidade do serviço de implantação do esgoto na rua onde ela mora. Ela relatou ao Portal Atitude que a obra abalou a estrutura de duas fossas sépticas durante a implantação da tubulação de esgoto da BRK Ambiental e enxurrada da chuva desse domingo entrou para dentro da fossa, que não suportou e retornou para dentro da casa, “A água encheu a fossa e voltou na encanação para dentro da casa para dentro do banheiro. Temos uma bebê de três meses que estava na cadeirinha dela na sala quando começou alagar”, disse.

Conforma a BRK Ambiental uma equipe esteve no local para limpeza da área depois da rede coletora de esgoto ter sido danificada.

“A BRK Ambiental informa que uma equipe foi até o local neste domingo (22) pra realizar os procedimentos de atendimento a cliente, incluindo a limpeza da área. Com as chuvas, o trecho ainda em obras da rede coletora de esgoto foi danificado. Todo o local será recuperado com a devida instalação da ligação de esgoto à rede coletora”, informou a empresa.