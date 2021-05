Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo Ana Paula, irmã de Wellington, a família está fazendo uma campanha para arrecadar R$ 100 mil para custear o translado do corpo do seu irmão.

“Meu irmão foi para Alemanha com a intenção de estudar onde fazia curso de publicidade. Já fazia 07 anos que morava na Alemanha e no domingo passado a gente recebeu a notícia de que encontraram ele morto dentro do apartamento”, disse Ana Paula ao Portal Atitude.

O Ministério das Relações Exteriores informou aos familiares que não há regulamentação orçamentária para traslado de brasileiros falecidos no exterior. Sobre a causa da morte, o Consulado da Alemanha informou aos familiares que a polícia alemã iniciou investigação para saber o motivo da morte do gurupiense.

“Entramos em contato com o consulado da Alemanha e eles falaram que encontraram meu irmão morto e começou as investigações para saber qual foi a causa da morte. Estamos esperando a autopsia que deverá sair nos próximos dias para comprovar o motivo da morte”, informou Ana Paula.

Pedido de ajuda

Segundo Ana Paula sua família luta para trazer o corpo do seu irmão para Gurupi e assim ter um sepultamento digno. Para isso a família terá que desembolsar R$ 100 mil.

“Está complicado para a gente trazer ele para cá porque o custo do translado curta R$ 100 mil e por isso estamos pedindo para as pessoas nos ajudarem para trazer meu irmão de volta para casa. Apelamos alguém nos ajudar para conseguir fazer o translado para o Brasil”.