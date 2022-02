Admilson Pereira dos Santos era natural de Araguaçu/TO e faleceu no final do mês de janeiro na Colômbia. Familiares fazem campanha para trazer o corpo ao Tocantins, para que o tocantinense não seja enterrado como indigente.

por Régis Caio

Segundo familiares Admilson faleceu no dia 29 de janeiro na cidade Medellín na Colômbia. Natural de Araguaçu/TO o homem sofreu um infarto.

“Assim, em virtude do alto custo das despesas com o translado, e pela total falta de condições financeiras, recorremos a todos vocês, para que se sensibilizem com a nossa causa, e nos ajudem a diminuir essa angústia que já alcança o 8º oitavo dia, portanto precisamos muito de todos vocês, para que o nosso ente querido não seja enterrado como INDIGENTE”, relatou a família ao Portal.

DADOS BANCÁRIOS PARA QUEM QUISER AJUDAR:

Agência: 1304/8

Conta Poupança: 12.539-3

BANCO DO BRASIL

Em nome de: LINDIANE P. BEZERRA.

Chave PIX: 63981185678

Contato de LINDIANE: Irmã de Admilson Pereira dos Santos.

(63) 9.8118-5678

ARAGUAÇU/TO.