Família de São Valério busca encontrar parente desaparecido em Gurupi

De acordo com familiares, Delmiro Lino de Amorim, 40 anos, tem transtornos mentais. Ele teria saído de ônibus da cidade de São Miguel do Araguaia com destino a São Valério, mas desceu do ônibus em Gurupi, onde desapareceu.

por Wesley Silas

Em decorrência de transtornos mentais, Delmiro Lino de Amorim, mudou por conta própria o itinerário da sua viagem e em vez de seguir para São Valério ele teria descido em um ponto de ônibus em Gurupi e, desde ontem (24/11) a tarde encontra-se desaparecido.

“A gente esperou ele chegar aqui em São Valério, mas não chegou. Tivemos notícias que ele estava em um bar na Rua 20 em Gurupi sentado numa cadeira com um dos olhos inchado parecendo que tinha levado um soco e depois ficamos sabendo que ele estaria tentando entrar numa residência. Nestas andanças pelas ruas de Gurupi achamos que tomaram a bolsa dele. Minha mãe foi para Gurupi e muitas pessoas estão procurando, mas ninguém conseguiu encontrá-lo”, disse a sobrinha Ana Cláudia.

Contatos:

Qualquer pessoa que tiver contato com Delmiro Lino de Amorim poderá entrar em contado com a Polícia Militar por meio do 190 ou pelos números de telefone descritos abaixo:

98479-4539 Sirlene

99255-7637 Deijair

98425-5353 Ana

992252028