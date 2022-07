por Redação

O 1º Encontro da Família Aguiar, programado para o próximo dia 23 de julho, promete reunir em Gurupi integrantes de várias gerações da família que ajudou na fundação da cidade. O evento no salão de festas da Maçonaria na Rua 8, no centro, começa com café da manhã típico com receitas da vovó, carregadas de doces e ternas lembranças do passado. Na sequência será servido o almoço e no período da tarde o parabéns para os aniversariantes em torno da mesa do bolo. Bingo, sorteios e entretenimento para crianças também estão sendo cuidadosamente programados pela comissão organizadora.

Personagens ilustres da Família Aguiar que fizeram história e contribuíram com o progresso de Gurupi, serão homenageados no evento. Um dos homenageados é Delfino Aguiar, idealizador da construção do primeiro hospital de Gurupi como maior patrocinador. A família conta que ele sonhava em presentear a cidade com um hospital que pudesse atender principalmente os mais necessitados.

Arrojado e com determinação realizou o sonho. Em 1966 Delfino Aguiar, aos 39 anos morreu vítima de um acidente de trânsito na BR 153 próximo a Açailândia, Maranhão, causando grande comoção em Gurupi. No mesmo ano o hospital foi inaugurado com o nome ”Hospital Delfino Aguiar” uma justa homenagem ao grande homem, trabalhador, integro e humano que deixou seu legado e até hoje é lembrado com muito carinho.

Luiz Brito Aguiar, um homem que ajudou a abrir as ruas e colaborou no povoamento quando Gurupi ainda era distrito de Porto Nacional, faleceu aos 90 anos na madrugada desta sexta-feira, 23, de julho de 2014.

Luiz Brito Aguiar, outro homenageado foi o primeiro vice-prefeito eleito de Gurupi, em 1961. Logo depois assumiu o cargo de prefeito e muito contribuiu para que a cidade se tornasse uma das mais progressistas do Norte de Goiás. O encontro da Família Aguiar promete surpresas e muita emoção.

Já confirmaram presença delegações dos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Rondônia, Amazonas, Santa Catarina e de várias cidades do Tocantins, o estado onde a família Aguiar continua sua história de honradez.