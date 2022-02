Por Wesley Silas

Segundo uma moradora da Rua G, esquina com a Rua 13 no setor Waldir Lins, a pavimentação recém construída não possui drenagem e a água parada contribui para o aumento no índice de infestação do mosquito da dengue.

“Já fiz vídeos reclamando e a resposta que recebi foi de serviços mal feito da gestão anterior. Daí faço a pergunta: Vai continuar assim?”, disse Lucyana Rodrigues.

“Me ajude a cobrar, pois já estou com três amigas minha com dengue e faço esse apelido não só por mim, mas pelos meus vizinhos”, completou.

Segundo ela o asfalto foi inaugurado há, praticamente, dois anos e desde que então as falhas não foram resolvidas.

“Este asfalto e novo e foi feito na gestão do Laurez. Na época que fez eu fiz reclamação e não deu em nada. Ficou esta bagaça aqui e eu já venho reclamando e está cheio de terra e mato, lodo e pode fazer o sol que for que a água não para. Para completar tem alguns vizinhos da outra rua que solta água de piscina, mas a água agora é da chuva. Hoje está com bastante sol, mas vai demorar secar esta água”.

O que diz a Prefeitura

Segundo o secretário de Infraestrutura, Elvan Leão o problema relatado pela moradora será resolvido. Ele citou ainda que a Prefeitura já constou vários problemas na pavimentação da gestão anterior e que irá tomar providências.

“Até agora a Secretária de Infraestrutura não tinha informações sobre este caso. Sabemos que várias ruas que foram, recentemente, pavimentadas da administração anterior tem problemas e estamos fazendo um levantamento de todos para acionar de direito. Quanto a este local mostrado por esta moradora tenham a certeza que uma equipe técnica da Infraestrutura irá neste local para tentar resolver da melhor forma. A orientação da prefeita Josi é que todas as reclamações sejam atendidas imediatamente”, disse Leão.