O advogado Sady Pigatto, 80 anos, militou na cidade de Gurupi TO desde o ano de 1988, exerceu os cargos professor da UnirG, de Conselheiro Estadual de Educação e de Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contribuindo de forma inestimável para a edificacao da história da advocacia tocantinense e da OAB-TO.

por Redação

“Rogamos a Deus que neste momento de dor possa confortar os corações da família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhece-lo como referência da advocacia e da nossa instituição”. Lamentou Janay Garcia

Presidente em exercício da OAB/TO e Gedeon Pitaluga Júnior – Presidente da OAB/TO..

Sady Pigatto deixa os filhos Dr. Marcelo Pigatto e a professora e advogada e psicóloga Ana Paula Pigatto e uma neta e dois netos, além da querida esposa Maria Helena Pigatto que também luta para recuperar da Covid-19 em um hospital de Gurupi.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins recebeu a notícia do falecimento do advogado Sady Antônio Boessio Pigatto em decorrência de Covid-19.

