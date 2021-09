por Wesley Silas

Anísio Francisco da Silva foi criado em São José do Rio Preto (SP ) e se tornou um pecuarista renomado no país com criação de nelore P.O. Ele iniciou a caminhada conduzindo boiadas e ficou conhecido no Brasil pela qualidade do seu rebanho e leilões na fazenda Canadá no município de Figuierópolis, localizada no Sul do Tocantins.

“Ele foi infectado com a a Covid-19, teve problemas intestinal e foi internado em Gurupi no Santa Catarina, depois foi encaminhada para a UTI do Hospital da Unimed e em seguida foi de avião para Goiânia, onde passou por cirurgia e faleceu hoje”, disse uma amiga da família.

Ele deixou a esposa dona Zelia Cecília da Silva e a filha Simone Cecília Ribeiro da Silva e o seu corpo será enterrado na cidade de Figueirópolis.

O Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços e Presidente a Agência de Mineração do Estado do Tocantins, Tom Lyra, disse que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do falecimento de Francisco Anísio da Silva.

“Anizinho, homem de alma simples, sempre trabalhador e dedicado a sua paixão, a criação de gado da raça Nelore. Sua falta será sentida não apenas no agronegócio, mas para todos que, em algum momento de suas vidas, puderam conhecer esse ser humano iluminado e gentil. Registro aqui meus sentimentos e condolências à família enlutada. Peço a Deus que dê sabedoria aos que sentem a dor de sua partida”, lamentou Tom Lyra.

Em nota da pesar, o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael D`leon lamentou o falecimento de Anisinho da Canadá, considerado um dos criadores pioneiros da raça Nelore do estado do Tocantins.

“Um grande amigo, de imensa simplicidade e enorme simpatia. Aos familiares e amigos nossas sinceras condolências e que as memorias de uma vida bem vivida sirvam de alivio as dores desta relevante perda”, disse Rafael em nome dos filiados no Sindicato Rural de Gurupi.