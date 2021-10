Por Redação

Componente da programação da 7ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi – Sicteg, o #FalaMunicípio, realizado na quinta-feira (21), foi dedicado ao diálogo com prefeitos do sul do estado do Tocantins sobre a gestão ambiental municipal e ações de cada um em relação ao meio ambiente, principalmente aos recursos hídricos da região, bem como as dificuldades enfrentadas nesse processo.

“Esse momento tem servido para que o Comitê das Bacias Hidrográficas possa ter um norte ao atuar na preservação dos rios que estão dentro do estado do Tocantins”, descreve a presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza – CBHSAST, Maria Cristina Coelho. Ela também é organizadora geral do #FalaMunicípio, juntamente com Marilene Ramos e Geraldo Laime, membros do Comitê.

A programação foi planejada para que, em diferentes horários, ao longo da Sicteg cada representante dos municípios que participam do projeto exponha ações e planos voltados à temática proposta pelo Comitê das Bacias. “O #FalaMunicípio é promovido pelo Comitê sediado em Gurupi, mas de abrangência regional, para discutir ações relacionadas especialmente à preservação dos recursos hídricos do nosso estado”, explica o membro do CBHSAST, professor Ademil Domingos. A 7ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi – Sicteg On, evento online e gratuito, busca fomentar a inovação e a ciência regionais, por meio da integração entre academia, empresas e governo.

Segundo a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, “a Sicteg se consolida como um novo modelo de política pública em que o desenvolvimento das pessoas é o maior alvo, dentro de um processo bastante colaborativo”, conclui Josi. Sicteg ON