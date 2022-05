por Redação

O Mundo Jurássico está de volta! A partir desta segunda-feira, 2, os visitantes do Capim Dourado Shopping poderão viver uma viagem no tempo, onde será possível ver de perto as temidas criaturas pré-históricas, os dinossauros. A exposição Mundo Jurássico é um convite para conhecer réplicas de várias espécies de dinossauros em tamanho real.

São mais de 10 réplicas gigantes, a maior concentração da exposição estará localizada na Praça da Hi Happy, com destaque para o Tiranossauro Rex, que tem cerca de 6 metros de altura e 13 de comprimento. Também será possível ver de pertinho o estegossauro, espinossauro, parassaurolofo, rex filhote, triceparátopo, ouranossauro, tiranossauro, paquicefalossauro, carnotauro, amargossauro, T-rex rider, apatassauro rider e um ovo interativo.

As réplicas de dinossauros contam com sons e movimentos, e a cenografia remete ao habitat natural desses gigantes, o que torna a experiência ainda mais real. Em algumas áreas da exposição será possível a interação com as réplicas. Além disso, os visitantes poderão conhecer melhor a história dos dinossauros por meio de totens que contam sobre a vida no período Jurássico, a classificação de cada espécie e muitas outras curiosidades.

“Estamos felizes em proporcionar mais essa opção de lazer para os palmenses. Esta é uma atração que preparamos com muito entusiasmo e esperamos que seja uma experiência inesquecível para todos aqueles que visitarem a exposição”, afirmou o superintendente do shopping, Diego Góes.

A exposição é gratuita e estará disponível até o próximo dia 29. Para aqueles que pretendem visitar é importante estar atento ao horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado de 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.