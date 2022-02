Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cada 5 remédios consumidos no país, um vai para o lixo. Para evitar o desperdício e ajudar as pessoas que necessitam, a prefeita Josi Nunes aceitou uma sugestão do ex-vereador Jonas Barros e irá encaminhar um Projeto de Lei à Câmara Municipal de Gurupi para permitir que os fármacos sejam utilizados.

Conforme Jonas Barros, o programa Banco de Remédios, prevê a captação de medicamentos dentro da data de validade e em desuso, nos lares e residências, repassando gratuitamente à população de baixa renda e assim também evitar desperdícios eliminar impactos ambientais.

Ele explica que o Projeto de Lei permite os vereadores autorizem a criação do Banco de Remédio que ficará aos cuidados das secretárias de saúde e assistência social e será desenvolvido pelo setor da farmácia municipal.

“O Banco Municipal de Doações de Medicamentos, tem o objetivo de formar um estoque de doações de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em local próprio. Os medicamentos doados passarão por critérios de triagem realizado pelos profissionais da área de farmácia”, considerou Jonas Barros.