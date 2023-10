Ex- secretário Danilo de Melo lança livro sobre vivências da educação integral no Tocantins nesta segunda-feira, 16, na Aleto

Por Redação

Será realizado nesta segunda-feira, 16, as 9h, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) o lançamento do livro, “Educação Integral – Vivências no Tocantins”, de autoria do professor Danilo de Melo Souza. Poeta, escritor, especialista na área educacional, Danilo Melo foi secretário de Educação no governo Siqueira Campos e em Palmas, nos mandatos dos prefeitos Raul Filho e Carlos Amastha.

Melo implantou a escola de tempo integral no Tocantins e viu como resultado de seu trabalho, Palmas ser reconhecida como a melhor educação pública do Brasil e erradicou o analfabetismo nas crianças e adolescentes de 15 anos no estado. Esse livro é um relato de todo esse processo vitorioso.

De fato o professor Danilo Melo é referência em educação.

“A Educação Integral em Palmas é um modelo sustentável que se mantém como política de estado, sendo referência de qualidade nos índices nacionais e como modelo curricular inclusivo” destacou ele ressaltando que “tem sido uma tarefa de muitos governos e educadores, vanguarda no Brasil. Superando modelos clássicos como os CIEPs, Escola Parque e CEUs”.

Perfil Danilo Melo

Danilo de Melo Souza nasceu em Parnaíba. É mestre em Educação: Políticas e Gestão da Educação – UnB e professor da Universidade Federal do Tocantins – UFT.

Foi secretário de Educação do Estado da Bahia (2022); secretário de Educação de Palmas – (2005 a 2010 e 2014 a 2018); e secretário de Estado da Educação do Tocantins (2011 a 2013).

Também foi presidente da Fundação Cultural do Tocantins (2013/14); Presidente do Conselho Nacional do FUNDEB (2012/14); Presidente da UNDIME da Região Norte do Brasil (2005/06) e secretário de Cultura de Parnaíba – PI (1993/1996).

É poeta e membro da Academia Parnaibana de Letras desde 1991.

Referência nacional

A experiência do autor em gestão educacional tem forte interface na área de cultura e em projetos inovadores de Educação Integral, que colocaram Palmas e o Estado do Tocantins como referência nacional em educação de qualidade na última década.

A formação acadêmica do professor Danilo de Melo Souza iniciou-se no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, no Campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba, sua cidade natal.

Atualmente cursa doutorado pela Universidade Federal Fluminense e atua como consultor da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Serviço

Lançamento do livro: “Educação Integral – Vivências no Tocantins”, de autoria do professor Danilo de Melo Souza.

*Local*: Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto)

*Data*: 16/10

*Horário*: 9h