Por Wesley Silas

Para pais de alunos tudo indica a Prefeitura de Dueré sinaliza que deixou para última hora a manutenção do ônibus escolares, aproveitando o período de férias escolares e com o início das aulas os transportes escolares continuam em manutenção nas oficinas, deixando parte dos alunos da zona rural sem oportunidade de participar das aulas há 08 dias.

“Já tem 08 dias que não transportam nenhum aluno em quatro linha aqui que são a linha da Xavante e no Cafezinho. Eles alegam que as oficinas estão cheias não deu para fazer as manutenção dos ônibus. Eles alegam anda que não há óleo diesel no Posto de Combustível de Dueré. Hoje está um grande ‘rebuliço’ na linha do cafezinho com pais indignados”, disse um dos pais que pediu para preservar o seu nome.

No entanto informações do jurídico da Prefeitura de Gurupi afiram que os veículos teriam sido conduzidos para as oficinas de Gurupi ainda no mês de julho. “Mas as oficinas estavam recebendo os ônibus da região sul e teve veículos que não ficaram prontos, tanto é que o município comprou, nesta última semana, um ônibus para dar suporte e uma das rodas já está regularizada e a outra ainda nesta semana já regulariza”, disse.

Garantiu ainda que o alunos que não estão assistindo as aulas não terão prejuízos.

“Foi repassado para Secretaria de Educação que os alunos não terão prejuízos e todas as atividades são repostas à eles e também o secretário de transporte disse que tentou locação de veículos para fazer provisoriamente esta rotas, mas não conseguiu por não encontrar veículos que se adequam tecnicamente dentro das exigências do Detran”, informou.