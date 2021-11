A finalista da Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes (DRE) de Gurupi no Canta Tocantins das Escolas Estaduais foi escolhida pela votação popular, nesta sexta-feira, 12. Com 1.094 votos, Deyzianne da Silva, que estuda no Colégio Estadual Elesbão Lima, de Dueré, foi selecionada para a Etapa Estadual do evento promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc).

Deyzianne, de 13 anos, falou sobre sua trajetória musical e as expectativas para a fase estadual do concurso cultural.

“Eu comecei a cantar na igreja e hoje participo de dois grupos musicais lá, além de apresentar na escola, sempre que convidada. Estou muito alegre em poder representar a Regional e a expectativa é ganhar”, ponderou.

A participação de Deyzianne no Canta Tocantins teve, ainda, repercussão fora do país, devido à dedicação dos colegas e familiares durante o processo de votação. “Recebi apoio de toda a escola, dos meus amigos, de parentes fora do Tocantins e até mesmo de pessoas nos Estados Unidos. A mobilização foi gigante”, comentou a estudante.

A diretora do Colégio Estadual Elesbão Lima, Aurian Rodrigues, destacou o potencial artístico da finalista. “Ela é uma estudante ativa, que tem representatividade, participa das atividades musicais tanto na escola quanto na igreja, por isso nos engajamos, para que ela conseguisse esse resultado que orgulha toda a cidade”, afirmou.

Finalistas

Deyzianne é a 12ª finalista do Canta Tocantins. Os outros estudantes finalistas são: Sofia Martins, representando a Regional de Paraíso; Julyanna Glória de Oliveira, pela DRE de Porto Nacional; Sarah Alice Ferreira, representante da DRE de Palmas; Renata Morais Silva, da Regional de Araguatins; Ruth Duarte Melo, pela DRE de Tocantinópolis; Yasmim Lima Sena, pela DRE de Colinas; Emilly Vitória Ferreira Barbosa, destaque da DRE de Guaraí; Ludmilla Moreira Magalhães, campeã da DRE de Dianópolis; Letícia Miranda Carneiro, vencedora da DRE de Pedro Afonso; Wendel da Silva Moreira, primeiro colocado na DRE de Arraias; e Thamyres Alves de Lima, vencedora da DRE de Miracema.

Na segunda-feira, 15, tem início a competição da última Regional, Araguaína. Na última etapa, os vencedores das 13 DREs farão apresentações presenciais em Palmas. Os três primeiros colocados serão premiados com instrumentos musicais, bem como as escolas vencedoras.