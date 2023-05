Por Redação

Foram realizadas uma série de palestras e dinâmicas com a presença e instrução de técnicos da área de doenças crônicas do Estado do Tocantins e do Ministério da Saúde (MS). No primeiro dia de atividades, houve ainda uma Caminhada em alusão ao Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial.

“Foi muito produtiva esta visita dos técnicos do Estado e do MS, aqui em Gurupi! Primeiramente, eles conheceram nossa secretaria, depois seguiram com a programação das oficinas. Houve uma participação muito boa dos nossos servidores e também dos da região da Ilha do Bananal. Além disso, realizamos uma caminhada muito bonita durante o evento, justamente em alusão aos perigos que estas doenças crônicas trazem para comunidade. As oficinas trouxeram muitas instruções e ideias diferenciadas de planejamento que vão com certeza beneficiar nossa comunidade”, explicou Sinvaldo Moraes, secretário municipal de Saúde de Gurupi.

Nos outros dias, o foco foi no atual cenário de doenças crônicas como hipertensão e diabetes no Brasil. Discussão mantida pelos técnicos do MS.

“Discutimos o além do fazer, mas também o registro e orientação sobre estas estratégias desenvolvidas em torno das doenças crônicas, já que cada município tem suas peculiaridades. Nós do Ministério da Saúde estamos indo in loco, para atender e orientar conforme a realidade do local, pensamos que desta forma será mais direto o processo de trazer melhorias. A experiência aqui em Gurupi, por exemplo, foi muito interessante! A gente conseguiu dialogar bem com os profissionais, entender a realidade deles, as dificuldades e potencialidades também e a partir disso, tenho certeza que eles desenvolveram um belo plano de ação”, disse Gabriel Farias Gomes, técnica da coord. Geral de prevenção às condições crônicas do departamento de prevenção e promoção da saúde da secretaria de atenção primária à saúde do MS.