Por Wesley

Para dar mais qualidade de vida aos moradores que sofrem com a poeira na época da seca e lama no período chuvoso dos setores, como o Boa Vista, que ficam nas margens da estrada e, ao mesmo tempo fomentar o turismo em Peixe a senadora Kátia Abreu destinou ao município recursos do Programa Calha Norte. A pedido da senadora a estrada terá o nome do ex-prefeito, Nadin EL Hage (in memorian).

Segundo o prefeito Cezinha o valor de recursos para pavimentar a estrada é de R$ 10 milhões e que uma equipe da engenharia da Prefeitura está trabalhando no projeto para liberar os recursos para dar início ao processo licitatório.